إعلام سوري: 4 قتلى جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبا عاجل لها، اليوم السبت، بأن وسائل اعلام سورية أفادت بسقوط 4 قتلى جراء العدوان الاسرائيلي على دمشق.

وأفادت وكالة الانباء السورية أن اسرائيل استهدفت مبنى سكني في العاصمة دمشق.

كما أعلن المرصد السوري،اليوم السبت، بسماع دوي انفجار قوي في دمشق وتصاعد الدخان من المنطقة.

وأفاد المرصد السوري بأندلاع اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الجمعةـ السبت بين عناصر تنظيم الدولة الاسلامية وقوات النظام والميليشيا الموالية له بريف حمص الشرقي، مما أسفر عن اصابة 4 عناصر من قوات النظام ، وجرى نقلهم الى مشفى تدمر العسكري.