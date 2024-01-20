اليوم.. سلة الأهلي تتحدى الزمالك في دوري السوبر

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة القمة بدوري سوبر السلة في موسم 2023-2024.

تقام مباراة الأهلي والزمالك اليوم، السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على صالة نادي الزمالك ضمن المباريات الترتيبيه من الأول حتى الثامن في دوري سوبر السلة.

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 100 -61 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدور الترتيبي بطولة الدوري على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة،

ويقود الإسباني أوجستي بوش مهمة تدريب فريق سلة الأهلي وحقق مع الفريق لقب دوري المرتبط وكأس السوبر المصري هذا الموسم ويسعى للاحتفاظ بلقب دوري السوبر الذي توج به الموسم الماضي.

في المقابل ستكون أول مباراة قمة للمدير الفني الجديد لفريق سلة الزمالك وائل بدر الذي تولى المهمة خلفا للمدرب السابق أحمد مرعي.