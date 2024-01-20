حبس متهم حاول تهريب 1000 قرص مخدر عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة حبس متهم بولندي الجنسية ٤أيام علي ذمة التحقيقات ضبط بحوزته ١٠٠٠ قرص مخدر عبر مطار القاهرة محاولا تهريبها داخل حذاء جديد.

والقت قوات الأمن بمطار القاهرة القبض علي بولندي بحوزته 1000 قرص مخدر حاول تهريبها في حذاء جديد داخل حقيبة سفره بمطار القاهرة.

وكانت الأجهزة الامنيه بمطار القاهرة اشتبهت في أحد الركاب علي متن رحلة داخل مطار القاهرة وبسؤال الراكب عما بداخل حقيبته أشار أنها ملابسه فقط وبتفتيش حقائب الراكب ذاتيا وجد بحوزته 1000 قرص مخدر داخل حذاء بحقيبته محاولا تهريبها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة