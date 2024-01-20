الأرصاد : استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من الإثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم حيث تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، بينما تنخفض درجات الحرارة من ٤-٥ درجات يوم الاثنين القادم.

وأشارت الارصاد الي انه يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٩ درجة مئوية.

ونصحت الارصاد المواطنين بقعدم تخفيف الملابس والانخداع في ارتفاع درجات الحرارة نهاراً حيث تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 11 درجة .