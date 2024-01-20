ننشر أسماء الفائزين في سباقات الهجن بشرم الشيخ

تختتم اليوم السبت فعاليات اليوم الثالث والأخير للدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي تقام بمضمار مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 18 حتى 20 يناير الجاري، وتتضمن 31 شوطًا، بواقع 6 أشواط في اليوم الأول، و8 أشواط رئيسية في اليوم الثاني، و 17 شوطا في اليوم الثالث، بإجمالي 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

وأسفرت نتائج الأشواط عن فوز "العسلي" بالمركز الأول في مسابقة 1200 مترًا، لمالكه عدي بن عيد من قبيلة البياضي، كما فاز "التنح" لمالكه عبدالرحمن سليمان، من قبيلة الاحيوات، وانتزع شوط الماراثون لمسافة 6 كليومترات، كما فاز أيضًا "دبور" لمالكه سلامة عواد الحويطي من قبيلة الحويطات وانتزع شوط القعدان المفاريد.

كما ضمت قائمة الفائزين: فوز “عجايب” لمالكها سليمان ابو غانم ابو جرار، من قبيلة المساعيد، وانتزعت شوط لبان أبكار، وفازت “تكريم” لمالكها سلام بن محمد، من قبيلة العليقات، واقتنصت شوط لبان أبكار، وفاز “الأمير” لمالكه سلمان عيد ابو نادر العيادي، وفازت “الدكتوره” لمالكها مبارك بن عياد الحويطي، وحقق "الفائز" الفوز لمالكه الحج عواد ابو طبطب المزيني، كما حققت "مملكة" الفوز لمالكها فرج حسين الهريش القراشي، وحقق “المرعب” الفوز لمالكه وليد سلمي الرهيوي وانتزع شوط الثنايا حراير، وحققت “اعمار” الفوز لمالكها محمد بن زايد البريكي وانتزعت شوط المفاريد بكار.

وأهدت "نوايا" الفوز لمالكها محمد سلامه ابو الشيخ الحويطي وانتزعت شوط لبان أبكار، كما حقق “المهندس” الفوز لمالكه فزاع سليمان البريكي، وأهدى “الغربي” الفوز والناموس لمالكه ابو عبدالله القناص وانتزع سيف المارثون.

ينظم الدورة الاتحاد المصري للهجن برئاسة عيد حمدان، ضمن البطولات التنشيطية التى اطلقها للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وتحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

ويعد مضمار الهجن بشرم الشيخ افضل مضمار لسباقات الهجن في افريقيا بالإضافة انه من ضمن افضل خمس مضامير الهجن على مستوى العالم.

يشار إلى أنه يطلق على الذكور عمومًا منذ ولادتها حتى عمر خمس سنوات القعدان، فإذا تجاوزت خمس سنوات فهي الزمول، ويطلق على الإناث منذ ولادتها حتى عمر خمس سنوات البكار، فإذا تجاوزت خمس سنوات فهي الحول.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والسفير الدكتور"أوكا هيروشي"، سفير اليابان بالقاهرة، و"اولڤييه لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسى بجمهورية مصر العربية ، قد شاهدوا أمس الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن، بمضمار الهجن والفروسية العالمي بمدينة شرم الشيخ، بحضور كاتو كين، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون اليابانية " جايكا"، وأسر ضحايا الطائرة الفرنسية ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعددا من السائحين، وجمع غفير من أبناء القبائل البدوية بجنوب سيناء، وكافة المحافظات المصرية.

وانطلقت أمس المرحلة الأولى من الأشواط الرئيسية للسباق، والبالغ عددها 8 أشواط رئيسية بواقع 500 من الهجن المشاركة المزودة بالراكب الآلي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن سباقات الهجن التي تجري على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي اصبح لها صدى دولي مميز ، مما جعل المضمار ملتقى لممارسة أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، ويحرص العديد من السائحين على مشاهدتها.

وأكد على أنه حريص على إحياء رياضة الهجن على أرض مدينة السلام التي تحتضن كافة الفعاليات الدولية والمحلية لما لها من مردود إيجابي لتنشيط السياحة خاصة من محبي هذه الرياضة، لافتا إلى أن رياضة الهجن يهتم بها الملايين من الدول العربية وأيضا الأجنبية.

وأشار إلى أنه جرى تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ ليصبح ملتقى عالمي يحتضن هذه السباقات، وتضمنت أعمال التطوير إقامة مستشفى بيطري جرى تجهيزه على أعلى مستوى للعناية بالجمال التي تشارك في السباقات، وتقديم كافة أوجه الرعاية والفحوصات اللازمة خلال تواجدها بمنطقة عزب الهجن قبل وخلال وبعد كل سباق، إضافة إلى أن المستشفى تقدم خدمة وضع شرائح ذكية "إلكترونية"، داخل جلد الجمل ومكتوب عليها بيانات الجمل مثل " الاسم، السن، القبيلة، صاحب الجمل" ، لتسهيل متابعة الجمال في السباق، ومعرفة هويتها.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر لمؤسسة جروب العرجاني لرعايتها جوائز السباقات، وكافة الجهات المشاركة في ابراز هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة.

وأشاد سفير اليابان بالقاهرة، بالتجهيزات والإمكانيات التي يتضمنها مضمار شرم الشيخ، وحرص محافظ جنوب سيناء على إحياء هذه الرياضة التي تحظى باهتمام الملايين حول العالم، كما قام السفير اليابانى بجولة قصيرة على ظهر احد الجمال تلبية لدعوة شباب البدو تعبيرا عن سعادتهم بهذة الزيارة ، وأثنى السفير الياباني، على التنظيم والإعداد للدورة الرابعة لسباقات الهجن، والتطويرات التي شهدها المضمار لتقديم خدمات على اعلى جودة للمشاركين في هذه السباقات، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للهجن.

421283370_883564663770542_7369697948331634475_n

420652958_883752130418462_4549692253965673235_n

420652858_883511167109225_3962698077637794778_n

420633721_883572027103139_2354024118180095569_n

420632849_883511940442481_6422243399841247315_n

420628650_883752030418472_695037491489205169_n

420626085_883041457156196_2212339528269861344_n

420625505_883611210432554_3477486518882339964_n

420616331_883456227114719_8696123928946137264_n

420614235_883515600442115_287604825345389274_n

420606619_883150453811963_4295095360128034332_n

420604594_883102620483413_540753625302168695_n

420604318_883567653770243_5457127925252718177_n

420589232_883134540480221_1099258254507926482_n

420548384_883604833766525_7257921444336148530_n

419996696_883513240442351_3538009196074591935_n

419921864_883564223770586_803012162268980190_n