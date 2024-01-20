كأس أفريقيا 2023.. تعرف على تشكيل تونس المتوقع أمام مالي

يخوض منتخب تونس مواجهة قوية ومصيرية ضد منتخب مالي في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب كورهوجو في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتلقى منتخب تونس بقيادة المدير الفني جلال القادري ونجم الأهلي علي معلول هزيمة مفاجئة من ناميبيا في الجولة الأولى بهدف وأصبح لا بديل أمام نسور قرطاج سوى الفوز للحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور التالي من البطولة.

في المقابل يخطط منتخب مالي بقيادة أليو ديانج نجم الأهلي لمواصلة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بعد الفوز في الجولة الأولى على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد .

تشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام مالي بكأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – علي العابدي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي.

خط وسط الميدان: عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري.

وشارك على معلول وأليو ديانج في أول مواجهتين لمنتخبي تونس ومالي في البطولة الإفريقية، ضمن المجموعة الخامسة وسيكون الصراع بينهما في مباراة اليوم بين نسور قرطاج و نسور مالي في صراع أهلاوي من أجل تحقيق الفوز .

وبعد نهاية مباريات الجولة الأولى في المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا جاء ترتيب المجموعة كالتالي:

1- منتخب مالي- 3 نقاط.

2- منتخب ناميبيا- 3 نقاط.

3- منتخب جنوب أفريقيا- دون نقاط

4- منتخب تونس- دون نقاط