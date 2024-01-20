فصائل فلسطينية: اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع

أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل ، اليوم السبت، بأندلاع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية و قوات الاحتلال شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد اليوم شاب فلسطيني جراء قصف جوي لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها أن قصف جوي ومدفعي مكثف استهدف احياء شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويواصل العدوان الاسرائيلي لليوم الـ106 قصفه مناطق في القطاع، بينها خان يونس وجباليا وقرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى جانب قطع كل أشكال الاتصالات عن القطاع الخلوية والثابتة والإنترنت لليوم الثامن على التوالي في فترة هي الأطول منذ بدء الحرب.