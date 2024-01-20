مدة غياب محمد صلاح وفرص مشاركته مع المنتخب في كأس أفريقيا

تلقى منتخب مصر صدمة كبيرة بتأكد غياب النجم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي عن مواجهة الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في نهاية الشوط الأول من مباراة مصر وغانا يوم الخميس الماضي ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

أعلن منتخب مصر مدة غياب محمد صلاح بعد الإصابة في العضلة الخلفية، حيث أثبتت الآشعة الطبية التي خضع لها الفرعون المصري إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المواجهتين المقبلتين للمنتخب الوطني في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ثم مباراة دور الـ16 في حال تأهل الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الأثنين المقبل في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 .

يذكر أن محمد صلباح سجل هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك موزمبيق بالجولة الأولي والتي انتهب التعادل 2-2، وفي المباراة الثامية تعادل المنتخب مع غانا بنفس النتيجة ولكن محمد صلاح لم يستكمل القاء بسبب الإصابة.