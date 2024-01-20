طقس اليوم.. دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وبارد ليلا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية و ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي جنوب البلاد وبارد علي اغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9 ، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمي والصغرى 11 درجة .