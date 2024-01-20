اليابان تصبح خامس دولة تهبط على سطح القمر

أعلنت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا"، اليوم السبت، هبوط مركبة فضائية يابانية مجهزة بتكنولوجيا الملاحة الدقيقة بنجاح على سطح القمر؛ لتصبح اليابان بذلك خامس دولة تهبط على سطح القمر.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه مع هبوط مركبة الفضاء الذكية لاستكشاف القمر، قامت اليابان بأول هبوط لها على سطح القمر؛ لتنضم بذلك إلى الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند، باعتبارها الدول الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز.

وقال هيتوشي كونيناكا مسؤول بارز في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية - في مؤتمر صحفي - "نعتقد أنها نجحت في القيام بهبوط سلس، حيث تشير البيانات المنقولة من المركبة إلى الأرض حتى الآن إلى أن معظم المعدات المثبتة كانت تعمل بشكل صحيح".. مضيفا "نظام الطاقة الشمسية الخاص بمركبة الهبوط لم يكن يعمل، ولن تعمل بطاريته إلا لساعات قليلة".

وقال مسؤولو وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنهم يشتبهون في أن نظام توليد الطاقة المدمج لم يكن مواجه للشمس بشكل صحيح، ويمكن أن يبدأ العمل بمجرد تغير زاوية ضوء الشمس.

وفي السياق ذاته.. ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن وكالة الفضاء اليابانية أطلقت المسبار إلى القمر من مركز "تانيجاشيما" الفضائي بمحافظة "كاجوشيما" في شهر سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن مسؤولي الوكالة أكدوا اليوم أن المسبار هبط بنجاح على سطح القمر.