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السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع أمريكا والسويد يبحثان هاتفيا دعم أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط

أوستن
أوستن
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السويدي بال جونسون، انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ودعم أوكرانيا، فضلا عن مناقشة الأزمة في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم /السبت/ - أن الوزيرين أكدا مجددًا، خلال اتصالهما الهاتفي، التزامهما بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، موضحة أن توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسويد في ديسمبر الماضي كان أيضًا خطوة حاسمة لتعزيز العلاقات الدفاعية.

وبحسب البيان.. أكد الوزيران دعمهما لأوكرانيا واتفقا على أهمية استمرار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

واختتم أوستن وجونسون الاتصال الهاتفي بمناقشة هجمات الحوثيين غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر.

الناتو أوكرانيا السويد