فلسطين.. الاحتلال يطلق قنابل ضوئية بمحيط مستشفى ناصر في خان يونس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الضوئية بمحيط مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قامت بشن غارة جوية عنيفة على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم البلاطة شرق مدينة نابلس، وقالت مصادر داخل المخيم أن جرافة عسكرية كانت تتقدم قوات الاحتلال وقامت بأعمال تخريبية، وداهم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في المخيم، وقاموا بتفتيش المواطنين داخل منازلهم.