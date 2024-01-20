اقتحامات إسرائيلية جديدة| آليات الاحتلال تجوب شوارع بلدتي عزون وكفر ثلث في قلقيلية.. اندلاع مواجهات عنيفة في مخيم بلاطة.. واعتقال مواطن من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتزايد معاناة الشعب ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، فكل يوم يتزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة للقصف المتكرر والوحشي الذي تقوم بة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات المتكررة لتهجير شعب فلسطين، واقتحام الاحتلال المدن والبلدان الفلسطينية كل يوم وتنفيذ العديد من الاعتقالات، واليوم أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، ونشر الاحتلال الجنود في الشوارع وداهم عدة منازل داخل البلدتين دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البلاطة شرق مدينة نابلس، وقالت مصادر داخل المخيم أن جرافة عسكرية كانت تتقدم قوات الاحتلال وقامت بأعمال تخريبية، وداهم الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في المخيم، وقاموا بتفتيش المواطنين داخل منازلهم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحم الاحتلال مخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر، وتمركزت قوات الاحتلال في منطقتي شارع القدس وباب الزقاق، وأكدت مصادر داخل المدينة أن الاحتلال اقتحم مخيمي الدهيشة والعزة بآليات عسكرية، كما داهم الاحتلال عدة منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم واعتقل مواطن فلسطيني بعد مداهمة منزله .

وأمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رفيديا غرب مدينة نابلس وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على شاب فلسطيني، وتم نقله إلى المستشفى، كما أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب أصيب خلال مواجهات مع الاحتلال في منطقة رفيديا.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلًا بحي النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين.