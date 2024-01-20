دهستها سيارة.. طلب التحريات حول مصرع سيدة في حادث سير بالدقي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة باستعجال تحريات المباحث حول مصرع معلمة إثر حادث اصطدامها بسيارة ملاكي، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث.



دهستها سيارة

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور معلمة الطريق صدمتها سيارة كانت مسرعة.

كان المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة معلمة عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كما تم ضبط طالب في عقده الثاني، والذي كان يقود السيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات