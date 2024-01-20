الاستعلام عن صحة شاب أصيب في حريق أعلى برج سكني بالدقي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب اصيب في حريق نشب أعلى برج سكني بالدقي، بعدما كلفت الأدلة الجنائية بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحريات أن الشاب الذي أصيب جراء الحريق يدعى "فتحي.م" ٢٦ سنة، واصيب باختناق بعد محاصرة أدخنة الحريق له، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

كان المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بشارع التحرير بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتبين من خلال الفحص إصابة شاب باختناق جراء الحريق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.