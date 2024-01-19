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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قريبًا .. "نزع الأقنعة" للكاتب شريف قنديل

كتاب نزع الأقنعة
كتاب "نزع الأقنعة" للكاتب شريف قنديل
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 صدر حديثًا عن  بيت الحكمة بالعربي كتاب "نزع الأقنعة"  للكاتب شريف قنديل، ومن المقرر  طرحه قريبًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

من أجواء الكتاب " في كل مرة، كان مطر، يعطيني درسًا أو نظرية في الحياة! وحين يبدأ في الكلام تتغير نبرة صوته فأشعر بالفعل أنني أمام الحكيم! بحر في العلوم بمختلف أنواعها، ورأي ثاقب وواضح وضوح الشمس خاصة إذا تعلق الأمر بقيمة من قيم الحق والعدل والحرية. صلابة في الموقف المبني على دراسة وتأمل، وتسامح في الأمور الخاصة به! لقد اكتشفت مع تقدم العمر.. عمره رحمه الله، وعمري أيضًا أن محمد عفيفي مطر لم يكن شاعرًا كبيرًا وفيلسوفًا عميقًا فقط وإنما كان أحد حكماء العصر!
يصحبنا شريف قنديل في جولة فكرية وإنسانية مع محمد عفيفي مطر.. المبدع الكبير الذي خاف أن يخاف..
عن الكاتب 
شريف قنديل كاتب ومحرر صحفي مصري حائز على جائزة الصحافة العربية عن أفضل الحوارات الصحفية صدرت له كتب: "على كراسي الطغاة"، "شواهد الجمال في دفتر الترحال"، "رسالة إلى حفيدي زين: اسمها فلسطين"، "الظل والرحيل والنيل"، "حكاية فتى في حدائق الحروف".
 

بيت الحكمة كتاب نزع الأقنعة شريف قنديل محمد عفيفي