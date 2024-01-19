كأس السوبر الإيطالي.. إنتر ميلان يتأهل للنهائي باكتساح لاتسيو

اكتسح فريق إنتر ميلان، نظيره لاتسيو بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة من 18 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.

انتهى الشوط الأول، بتقدم الإنتر بهدف للا شئ، سجله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 17، بعد متابعة جيدة لكرة زميله فيديريكو ديماركو.

في الشوط الثاني، واصل النيراتزوري محاولاته الهجومية على مرمى النسور، حتى احتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء في الدقيقة 50 نفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو بنجاح.

وكاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 52، ولكن اصطدمت الكرة بالعارضة.

واختتم دافيد فراتيسي، الثلاثية في الدقيقة 87 من صناعة هنريك مختيريان، ليفوز إنتر ميلان على لاتسيو بنتيجة 3-0.

بهذا الفوز، تأهل إنتر ميلان إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، إذ ضرب موعدًا مع نابولي في المباراة النهائية، التي تقام يوم الإثنين المقبل، بعدما بلغ الأخير النهائي بفوز عريض على فيورنتينا بثلاثية دون رد.