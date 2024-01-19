البرلمان الهولندي: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بجرائمها في غزة

اتهم عضو في البرلمان الهولندي، ستيفان فان بارلي، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال بارلي، في مداخلة تلفزيونية له، إن ما تقوم به إسرائيل لا يمكن اعتباره دفاعًا عن النفس، بل هو عدوان وحشي، وفي رأي الخبراء الدوليين هو إبادة جماعية.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية حكومة عنصرية وتنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وأن على إسرائيل أن تسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قد أكد، في وقت سابق، على ضرورة الوقف الفوري للقتال وخفض التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات بارلي في إطار الحملة الدولية التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 230 فلسطينيًا، بينهم 65 طفلًا.