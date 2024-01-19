"معلش" تجمع تامر حسني وزاب ثروت

تجمع الأغنية الجديدة "معلش" الفنان تامر حسني ومطرب الراب زاب ثروت، بطريقة "الديو" بغناء مشترك بينهم.



نشر الفنان تامر حسني على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو |إنستجرام" مقطع تشويقى للأغنية الجديدة، ليشارك بها جمهوره.



وعلق تامر على الفيديو "اغنية معلش مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت

من اصدق المواضيع اللي غنيتها و كلامها هيمس كل الناس ،استنوا الاغنيه ان شاء الله يوم ٢٣ يناير علي جميع المنصات".



جاءت كلمات الأغنية "قالوا الصديق وقت الضيق.. دلوقتي بقي سببه .. متسألش الحبيب ليه مشيت . عشان حضر خلاص عذره".



https://www.instagram.com/p/C2SjBjGMGqK/



أغنية معلش من كلمات ‎و الحان تامر حسني توزيع معاذ، ماستر علي فتح الله، الأغنية سيتم طرحها يوم 23 يناير الجارى، على كل منصات الموسيقى، وعلى منصات الإستماع.



تامر حسني يشارك فى إحياء الكثير من الحفلات الفترة الحالية، بعد فترة توقف عن النشاط الفنى تضامنا مع القضية الفلسطينية، وتم إعلانه إيقاف وتجميد النشاط الفنى فور القصف العدواني على غزة من العدوان الإسرائيلى المجرم.



شارك تامر حسنى فى الموسم السينمائى الماضى بفيلم "تاج"، وهو من طبيعة أفلام السوبر هيرو، وحقق الفيلم نجاح كبير بدور العرض السينمائى فى مصر ودول الخليج العربى.



الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندى، أحمد بدير، حمدى أبو الريش والاخراج سارة وفيق.