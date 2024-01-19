ألمانيا تدعم أوكرانيا بـ 27.8 مليار يورو

أكدت ألمانيا، اليوم الجمعة، وقوفها بقوة إلى جانب الشعب الأوكراني من خلال دعم واسع النطاق، بلغ 27.8 مليار يورو حتى الآن، بما في ذلك الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، أوضحت فيه أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جلبت معاناة لا تصدق لملايين البشر، حيث لا يتأثر بشكل مباشر الجنود والنساء الأوكرانيون الموجودون على الخطوط الأمامية الذين يدافعون عن وطنهم فحسب، بل يتأثر أيضًا السكان المدنيون، بما في ذلك كبار السن والنساء والأطفال.

وأضافت الخارجية الألمانية أن الحكومة الفيدرالية الألمانية خصصت أكثر من 27.8 مليار يورو للدعم الثنائي لأوكرانيا، بما في ذلك برنامج مساعدات شتوية واسع النطاق، ودعم الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا، وللتعامل مع جرائم الحرب، وللمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الألمانية أن ألمانيا تدعم أوكرانيا أيضًا بإمدادات المعدات والأسلحة من مخزونات الجيش الألماني ومن خلال الإمدادات الصناعية، التي يتم تمويلها من موارد الميزانية الألمانية.

وأشارت الخارجية الألمانية إلى أن ألمانيا تعد أكبر مساهم في صندوق إعادة التمويل التابع لمرفق السلام الأوروبي (EPF)، والذي قدم حتى الآن تدابير دعم بقيمة 5.6 مليار يورو في جميع أنحاء أوروبا من عام 2022 إلى عام 2026 لتسليم المعدات العسكرية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وتأتي هذه الخطوة الألمانية في إطار الجهود الدولية لدعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية.