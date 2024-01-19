بعد فوز الرأس الأخضر.. حظوظ منتخب مصر في التأهل لدور الـ 16

حسم منتخب الرأس الأخضر منذ قليل تأهله إلى دور الـ 16، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على موزمبيق بثلاثية نظيفة، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وينجح رسميا في خطف صدارة المجموعة.

ويلتقى منتخب مصر مع الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل، في مباراة الفرصة الأخيرة لمنتخبنا الوطني، الذي يأتي في المركز الثاني برصيد نقطتين.

وفوز منتخب مصر على الرأس الأخضر، يحسم لمنتخب مصر المركز الثاني في المجموعة، والتأهل رسميا إلى دور الـ 16، أما في حالة التعادل، فحينها سوف يدخل منتخبنا الوطني في حسابات معقدة، حيث سيصل رصيده حينها إلى 3 نقاط، ويتوقف مصيره على نتائج الفرق الأخرى، أما في حالة خسارة مصر من الرأس الأخضر، فسوف يودع المنتخب الوطني منافسات البطولة بنسبة كبيرة.