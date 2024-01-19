برلماني: جهود مصر ساهمت في تغيير موقف العالم من القضية الفلسطينية

أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن الدور المصري السياسي والدبلوماسي والشعبي الرافض لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، ساهم في تغيير المواقف الدولية لنصرة الشعب الفلسطيني.

وقال "الكمار" في تصريحات له منذ قليل: إن قرارات الكثير من دول الغرب تغيرت لصلابة الموقف الرافض للعدوان على غزة ومخططات التهجير وترحيل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير، يأتي انعكاسا لحالة التضامن الشعبي الجارفة التي حدثت في العديد من البلدان الأوروبية على المستوى الشعبي، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة.



وأضاف "الكمار" أن قرار البرلمان الأوروبي بالدعوة لوقف إطلاق النار الكامل في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وفلسطين، انتصار كبير للقضية الفلسطينية وفضح للعدوان الاسرائيلي المستمر.

وشدد على أن مصر كان لها دور كبير منذ اندلاع الأزمة في تغيير الكثير من المواقف الدولية، من خلال معركتها الدبلوماسية، التي انخرطت فيها على مدار أكثر من ثلاثة شهور على الدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

واختتم "الكمار" تصريحاته، أن مصر استغلت مكانتها ونفوذها الإقليمي، لإدانة العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة واستمراره، مشددا على ان القيادة السياسية لم تتوانى عن الاتصال بكافة الأطراف، والدول ذات التأثير في السياسة الدولية لتوصيل كامل الصورة الحقيقية عن مفهوم القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف.