كأس السوبر الإيطالي.. تشكيل إنتر ميلان لمواجهة لاتسيو

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإيطالي، خلال الفترة من 18 يناير وحتى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 4 فرق، نابولي، إنتر ميلان، فيورنتينا، ولاتسيو.

تقام مباراة إنتر ميلان ولاتسيو على ملعب الأول بارك (ملعب نادي النصر)، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، هجوم النيراتزوري أمام النسور رفقة الفرنسي ماركوس تورام، في طريقة لعب إنزاجي المعتادة.

ويواجه الفائز من مباراة الإنتر ولاتسيو، نابولي في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، يوم الإثنين المقبل.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة لاتسيو

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مختيريان، ماتيو دارميان

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.