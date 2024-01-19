بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات اللقان وقداس عيد الغطاس

تنقل “البوابة نيوز” البث المباشر لصلوات اللقان وقداس عيد الغطاس من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة الكنيسة.

الجدير بالذكر قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثلاثيات عيد الظهور الإلهي، هم اسماء العيد الثيؤفانيا، الأنوار، الغطاس.

وذكر البابا تواضروس الثاني حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للكنيسة صباح اليوم، أن القاب يوحنا المعمدان: السابق، الصابغ، الشهيد.

وتابع البابا تواضروس: صفات يوحنا المعمدان آخر أنبياء العهد القديم، الملاك المهيئ، أعظم مواليد النساء.

واستطرد: الثالوث في معمودية السيد المسيح الأب صوت من السماء، الإبن غاطسن في نهر الأردن، الروح القدس علي شكل حمامة.

وأشار قداسة البابا إلى أنه تتم المعمودية بثلاث غطسات موت مع السيد المسيح، دفن مع المسيح، قيامة مع المسيح.

واضاف بابا الإسكندرية أن هناك تقابلات مع المسيح القائم جرن المعمودية، الماء بدلا من التراب، الغطسات رمزا لأيام القبر الثلاثة.



