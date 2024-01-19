أسر ضحايا الطائرة الفرنسية يشيدون بمقتنيات متحف شرم الشيخ

استقبل متحف شرم الشيخ اليوم الجمعة ، مجموعة من أهالي ضحايا الطائرة الفرنسية ضمن برنامج زيارتهم لمدينة شرم الشيخ في الذكري العشرين لتحطم الطائرة وتم اصطحابهم في جولة داخل قاعات العرض حيث أبدوا إعجابهم بسيناريو العرض والمقتنيات الأثرية.

كانت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ، قد اقامت قداسًا إلهيًّا باللغة الفرنسية بالطقس اللاتيني تذكارا لضحايا الطائرة الفرنسية في الذكرى العشرين لسقوطها في يناير ٢٠٠٤.

ترأس القداس الإلهي مونيسنيور نيقولا، سفير الكرسي الرسولي(الفاتيكان) لدي مصر. شاركه في خدمة القداس الأب إرميا نشأت راعي بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ والأب كريستوفر والدياكون أنطوان عياد.

حضر القداس لو فان كسيو القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، و جيهان خاطي القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ، والسيدة كاترين رئيسة جمعية الضحايا الفرنسيين، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، وأسر الضحايا، وبعض أبناء الرعية المصريين والإيطاليين والأمريكان.

سبق القداس تنظيم القنصلية الفرنسية بشرم الشيخ تأبين بمنطقة النصب التذكاري الذي أقيم بمنطقة الفنار بشرم الشيخ . حضر التأبين من جانب الكنيسة الكاثوليكية السفير والأب الراعي والدياكون.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز 10 معلومات عن النصب التذكاري لضحايا الطائرة المنكوبة في السطور التالية:

1- يوجد النصب التذكاري على هضبة" أم السيد" في منطقة الفنار بشرم الشيخ.

2- جرى افتتاح النصب التذكاري في شهر مايو عام 2006.

3- يرجع تشييد هذا النصب التذكاري؛ تخليدا لذكرى ضحايا حادث الطائرة الفرنسية المنكوبة.

4- وقع حادث الطائرة المنكوبة في يوم 3 يناير عام 2004.

5- تحطمت الطائرة المنكوبة فوق مياه خليج العقبة على بعد 10 كيلو مترات من شاطئ خليج نعمة.

6- تحطمت الطائرة المنكوبة بعد عشر دقائق فقط من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي في طريقها إلى القاهرة ثم إلى باريس.

7- بلغ عدد ضحايا الطائرة المنكوبة 148 شخصا لقوا مصرعهم بينهم 133 سائحا فرنسيا ومغربيا ويابانيا و13 من أفراد الطاقم.

8- النصب التذكاري عبارة عن حمامات سلام من المعدن فضية اللون.

9- يوجد في النصب لوحات جدارية، مدون عليها أسماء الضحايا بلغات مختلفة، وتطل الجداريات على البحر.

10- صمم النصب التذكاري كرمز لحادث سقوط الطائرة وتمت معالجته فنيا علي أن يتحرك كلما عصفت به الريح ويهدأ بهدوئها تعبيرا عن فكرة السكون والحركة بين الحياة والموت.

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