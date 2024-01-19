وزير الشباب يشهد مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية لبطولة افريقيا لليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال أمام نظيره منتخب الكونغو برازافيل، في الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد النسخة الـ 26، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 حتى 27 يناير الجاري، على الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

تمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب الكونغو برازافيل بنتيجة ٣٤/١٩، ليواصل الفراعنة تصدر المجموعة الثانية، حيث قدم منتخب مصر أداءً قوياً خلال المباراة، وسيطر على مجرياتها منذ البداية، حيث تقدم الفراعنة في الشوط الأول بنتيجة ١٦/١١.

في الشوط الثاني، واصل منتخب مصر تفوقه، ووسع الفارق لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة بنتيجة ٣٤/١٩.

عقب انتهاء المباراة، هنأ وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر بالفوز، وطالبهم بالاستمرار في تقديم الأداء الجيد في المباريات المقبلة، لتحقيق الفوز والتأهل لمراحل متقدمة من البطولة.

ووجه صبحي الشكر لجميع القائمين على تنظيم البطولة، مؤكداً أن مصر تسعى دائماً إلى تنظيم بطولات رياضية مميزة تليق باسمها ومكانتها على الساحة الرياضية الدولية، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين المصريين على التتويج باللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير المصرية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من (الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون).

ويتأهل أول 5 منتخبات في البطولة إلى كأس العالم لكرة اليد 2025، على الأراضي الكرواتية، بينما يضمن الفائز باللقب الإفريقي بطاقة عبوره مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 المقبلة.