أمن الجيزة يسيطر علي مشاجرة خلفت 4 مصابين بالصف

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيره خلفت 4 مصابين بمنطقة عزبة السلام بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة عزبة السلام بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيره نتج عن المشاجرة 4 مصابين جري نقلهم إلي مستشفي الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.