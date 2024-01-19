جوائز جلوب سوكر 2023 تنصف هالاند

توج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل جلوب سوكر 2023، الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل توزيع جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

وأقيم حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وحصد هالاند، جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 من جلوب سوكر، بعدما أسهم في تتويج مانشستر سيتي على الخماسية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

وبذلك أنصفت جوائز جلوب سوكر، هالاند بعد أيام قليلة من خسارته لجائزة «ذا بيست»، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم.

وخسر هالاند الجائزة لصالح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم أن النرويجي تفوق على البرغوث تهديفيًا في 2023، وحصل على ألقاب أكثر من بطل العالم 2022.