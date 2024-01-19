صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي لسريلانكا يحقق تقدمًا

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يحقق تقدمًا، حيث بدأت تظهر أولى علامات التعافي.

وقال بيت بروير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، إن "الإنتاج الصناعي والصادرات بدأت تتعافى، كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ".

وأضاف بروير أن "التحدي الرئيسي الآن هو ترجمة هذا التقدم إلى تحسين ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".

وأكد بروير أن "الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت".

وشدد بروير على أن "تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة".

وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.