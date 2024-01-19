رونالدو يتوج بجائزتين في حفل جلوب سوكر 2023

توج كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائد فريق النصر السعودي، بجائزتين خلال حفل جلوب سوكر 2023، الذي يقام حاليًا في مدينة دبي بالإمارات.

وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة، سالم الدوسري قائد الهلال السعودي، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

ويقدم رونالدو مستويات رائعة مع النصر في بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، وحصد مع العالمي على لقب كأس البطولة العربية 2023.

كما توج رونالدو بجائزة مارادونا كأفضل هداف في عام 2023، بعدما سجل 53 هدفًا خلال العام الميلادي في جميع البطولات.

وحصد مانشستر سيتي على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، بعدما الفريق الخماسية التاريخية: (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

ويقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.