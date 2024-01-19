صور..سيدات الطائرة يواصل استعداداته لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية

يواصل منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة استعداداته لخوض منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المقامة في القاهرة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية في غانا.

خاض المنتخب خلال الفترة الأخيرة معسكرا تحضيريا للبطولة داخل صالة الدكتور حسن مصطفى بالادس من أكتوبر للتجهيز لانطلاق البطولة التي ستقام خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري.

من جانبه حرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على توجيه الشكرة للقيادة السياسية ووزارة الشباب الرياضة بعد الدعم المتواصل للاتحاد المصري وحرصهم على استضافة البطولة وخروجها على أكمل وجه.

كما أكد قمر أن الجميع يقف بجانب منتخبي الرجال والسيدات من أجل تقديم بطولة جيدة تليق بمستوى مصر وتنظيم البطولة على أكمل وجه خاصة وأن مصر دائما لديها الدور الريادي داخل القارة السمراء.

وأشاد حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة ومدير البطولة بالتزام وانضباط المنتخب خلال فترة المعسكر التي تشهد تألق لافت للجميع ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

ويشارك منتخب مصر رجال وسيدات بالإضافة إلي كينيا وبروندي اللذان تأكد مشاركتهما حتي الان.

للمنافسة على تأهل منتخبين في الرجال والسيدات الي دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

تضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.