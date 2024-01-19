جلوب سوكر 2023.. «رودري» أفضل لاعب وسط في العالم

حصل الإسباني رودريجو هيرنانديز‏، المعروف بـ«رودري»، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم، خلال حفل جلوب سوكر 2023.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

يقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتوج رودري بجائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم من جلوب سوكر، بعدما قاد السيتي للتتويج بالخماسية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

كما توج زميله البرازيلي إيديرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من جلوب سوكر، بينما حصل جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب صاعد.