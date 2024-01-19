جلوب سوكر 2023.. إيديرسون أفضل حارس مرمى في العالم

حصد البرازيلي إيديرسون، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل حارس في العالم، خلال حفل جلوب سوكر 2023.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

ويقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتوج إيديرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من جلوب سوكر، بعدما أسهم في تتويج مانشستر سيتي بالعديد من البطولات خلال الموسم الماضي، أبرزها الثلاثية التاريخية (دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي).