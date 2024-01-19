الهند وبيلاروسيا تبحثان سبل التعاون وتطورات الصراع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار، مع نظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك، اليوم الجمعة، في العاصمة الأوغندية كمبالا، التطورات الراهنة فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني.

وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء استمرار الصراع، وشددا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي عاجل.

وبحث الوزيران أيضًا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستثمارات، والتنمية البشرية، والتعليم، والثقافة.

وقال وزير الخارجية الهندي، في تدوينة على منصة إكس (تويتر سابقا): "تبادلنا وجهات النظر مع وزير خارجية بيلاروسيا بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات وقطاعات متعددة".

وأضاف: "اتفقنا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.