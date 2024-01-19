مسؤول أممي: إسرائيل تعذب المعتقلين الفلسطينيين في غزة

اتهم مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أجيت سونجاي، اليوم الجمعة، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاءت تصريحات سونجاي، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، حيث قال إنه التقى برجال احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين.

وأضاف سونجاي أن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة يقدر بالآلاف، في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يومًا.

وقال سونجاي: "تلقينا تقارير موثوقة عن تعرض المعتقلين للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب، والتهديد بالقتل، والتعذيب بالماء، والاختفاء القسري".

وطالب سونجاي إسرائيل بإجراء تحقيق فوري وشامل في مزاعم التعذيب، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تأخير أو شروط مسبقة.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تستمر فيه إسرائيل في اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتهمهم بدعم حركة حماس، التي تسيطر على القطاع.