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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تستضيف وفد حماس وتطالب بإطلاق سراح الرهائن

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف يلتقي مسؤولي حماس
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استقبلت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وخلال المحادثات، حث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف الوفد على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس.

وأكد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج السريع عن المدنيين الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجمات السابع من أكتوبر 2023، وأن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

كما ناقش الجانبان الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي وصفته روسيا بأنه "كارثي". 

وأكد الجانب الروسي على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين.

وشدد الجانبان على أهمية الحوار بين الأطراف الفلسطينية لتعزيز المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

الخارجية الروسية حماس موسى أبو مرزوق إطلاق سراح الرهائن غزة