عزيز الشافعى عن تكريم الموسيقار صلاح الشرنوبي "فخر لنا جميعاً"

وجه الملحن عزيز الشافعى رسالة إلى الملحن والموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى، بعد تكريمه بالمملكة العربية السعودية فى حفل كبير حقق نجاحاً كبيراً وسط ترحاب وسعادة كبيرة من الجمهور السعودي.

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وكتب الشافعى فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة تقدير إلى الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي وجاءت الرسالة "تكريم صادف أهله، الملحن الكبير صلاح الشرنوبي إستمتعنا فى ليلة تكريمك بإبداعك وتميزك".

وتابع "كلنا فخر بنجاحك ومشروعك الفنى المتكامل كملحن من أهم الملحنين المصريين والعرب، وبنشكر هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة بنش مارك على اللفته الكريمة".

تم تكريم الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي أثناء الحفل، وسط حفاوة كبيره وكلمات الثناء على مشواره الفنى والموسيقى الكبير، فى ليلة تابعها كل جمهور العالم العربى، سواء بحضور الحفل أو من خلال الشاشات.

حقق الملحن عزيز الشافعى الكثير من النجاح خلال السنوات الأخيرة، وتصدرت أغنياته لأبرز ألبومات النجوم فى الوطن العربى، من بينهم الهضبة عمرو دياب، والذى شارك معه بأكثر من أغنية فى ألبوم الهضبة عمرو دياب الأخير.