جلوب سوكر 2023.. لاعب ميلان يتوج بجائزة أفضل محتوى رقمي

توج البرتغالي رافائيل لياو، جناح فريق ميلان، بجائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2023.

ويقام حفل توزيع جلوب سوكر 2023 للأفضل حول العالم من مدربين ولاعبين، في دورته الرابعة عشرة في مدينة دبي، بتنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي، وبحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وينافس الأهلي على جائزة أفضل ناد في العالم، وكذا جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط، كما يتواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب واللاعب المفضل بالنسبة للجماهير.

كما ينافس محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.

ويحضر أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حفل جلوب سوكر 2023، ويتواجد ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط.