وزير إسرائيلي: لا ثقة في الحكومة.. ونحتاج لإجراء انتخابات مبكرة

قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية جادي أيزنكوت، إن إسرائيل بحاجة إلى انتخابات جديدة لأن الشعب الإسرائيلي لم يعد يثق في قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح أيزنكوت، في تصريحات نشرها التلفزيون الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، "نحتاج إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات في الأشهر القليلة المقبلة من أجل تجديد الثقة حيث لا توجد ثقة حاليا."

كما قلل من المخاوف بشأن إجراء انتخابات في البلاد أثناء الحرب. وأكد أن "انعدام الثقة بين الشعب الإسرائيلي في حكومته لا يقل حدة عن الافتقار إلى الوحدة خلال الحرب."

وأشار إلي أن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق أهدافها في الحرب علي غزة.