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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة والد المعلق الرياضي بقناة الأهلي تامر عبدالسلام

المعلق الرياضي بقناة
المعلق الرياضي بقناة الأهلي تامر عبد السلام
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شارك المئات من أهالي قرية الغرق بمركز إطسا محافظة الفيوم  في تشييع جنازة والد تامر عبد السلام المعلق الرياضي بقناة الاهلي.

أدى المئات من أهالي قرية الغرق  صلاة الجنازة على المهندس عبد السلام الزرباوي والد المعلق الرياضي تامر عبد السلام في المسجد الكبير بقريه الغرق، وتم نقل الجثمان إلى مقابر الأسرة في القرية .

في سياق مغاير كشف المعلق الرياضي تامر عبد السلام، أنه دخل مجال التعليق الرياضي بالصدفة، حيث كان في بداياته لاعب كرة قدم في نادي الفيوم، لكنه توقف عن ممارسة الرياضة، واتجه لإتمام تعليمه بشكلٍ جيد، ثم التحق بالتلفزيون المصري وقام بإذاعة بعض مباريات دوري القسم الثاني من خلال قناة النيل للرياضة، ثم التحق بقناة النادي الاهلي.

وفاة والد المعلق الرياضي بقناة الاهلي المعلق الرياضي لقناة الأهلي تامر عبد السلام المعلق الرياضي تامر عبد السلام تشييع جنازة والدة المعلق الرياضي بقناة الاهلي تامر عبدالسلام مركز إطسا بمحافظة الفيوم