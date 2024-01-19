السودان: العلاقة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة إيجابية

أكدت الحكومة السودانية أن العلاقة بينها وبين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمضان العمامرة علاقة إيجابية تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم أن ما نقلته بعض الحسابات في منصة x "تويتر سابقا" خبرا كاذبا ومختلقا بأن وزارة الخارجية أعلنت رمضان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان شخصا غير مرغوب فيه.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية بأن هذا الخبر عار من الصحة وهو مجرد إختلاق.

وأشارت الخارجية السودانية إلى اللقاءات التي أجراها المبعوث الخاص مع المسئولين السودانيين وآخرها لقائه مع وزير الخارجية السفير علي الصادق، مساء أمس الخميس، على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز التي تنعقد بكمبالا - أوغندا، المنعقدة خلال يومي ١٩ - ٢٠ يناير الجاري حيث بحث اللقاء مخرجات قمة إيجاد الاستثنائية الثانية والأربعين، والتي انعقدت أمس بكمبالا، والتي قد حضرها بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اللقاءات العديدة التي تمت في هذا الصدد، وذلك في إطار تعاون السودان مع الأمم المتحدة.