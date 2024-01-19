الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأمراض المعدية في غزة يهدد حياة الأطفال

أكدت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني أن انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال في قطاع غزة يهدد حياتهم، وأن الحل الوحيد لمنع انتشار هذه الأمراض والأوبئة هو وقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات الإغاثية دون قيود.

وأوضحت فرسخ أن 85% من سكان غزة باتوا نازحين، وأن هذا النزوح أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية والفطرية والتنفسية، وارتفاع أعداد الحالات المرضية والنزلات المعوية بين الأطفال.

وأضافت أن 30 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بالإضافة إلى خروج 53 مركزا صحيا، وأن المستشفيات الباقية في الخدمة تعمل على الحد الأدنى من الخدمات الصحية لأنها تفوق قدرتها الاستعابية بكثير.

وشددت فرسخ على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتعنت في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبوسالم، وأنه يستخدم المساعدات كوسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وطالبت فرسخ المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في قطاع غزة.