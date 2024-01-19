مى عز الدين.. شهادة ميلاد فنى من الزعيم

تحتفل اليوم ١٩ يناير الفنانة مى عز الدين بذكرى ميلادها، برحلة فنية حافله بالأعمال والنجاحات درامياً وسينمائياً.

شهادة ميلاد فنى من الزعيم

فى لقاء تلفزيونى جمع النجم والزعيم عادل إمام، بالفنانة الشابة مى عز الدين والتى كانت فى بداياتها الفنية وبخطواتها الأولى، ليفاجئ الزعيم عادل إمام الجميع برأيه الفنى فى تلك الموهبة الشابة، وأشاد بها كثيراً وبأدائها وكيف أنها لفتت نظره للدرجة التى وصلت أن ينتظر ظهورها بكل مشهد، وتنبأ لها بمستقبل فنى استثنائى.

مشوار درامى حتى البطولة

بخطوات ثابتة إستطاعت الفنانة الشابة مى عز الدين أن تسير بخطى واثقه نحو النجومية الدرامية، بدأت بأدوار فى العديد من المسلسلات التلفزيونية، ولم تعتمد على ملامحها الجميله فقط، بل كانت تسعى بكل طاقتها إلى التواجد الفنى بموهبتها، وهو ما حققته حيث بدأت الرحلة بأدوار بسيطة فى أعمال "موعد مع الشهرة، أين قلبى، الحقيقة والسراب، يا ورد مين يشتريك، محمود المصرى"، حتى وصلت إلى تصدر البطولة المطلقة لأعمالها الدرامية مثل "حالة عشق، خيط حرير، وعد، رسايل".

السينما

وعلى الصعيد السينمائي قدمت مى عز الدين الكثير من الأفلام الناجحة، بداية من المشاركة مع الفنان محمد فؤاد بفيلم "رحلة حب"، وقدمت دويتو فنى مع النجم تامر حسني فى سلسة أفلام عمر وسلمى، والذى حققت أجزاءه نجاحاً كبيراً، ثم الكثير من أعمال البطولة المطلقة مثل "أيظن، شيكامارا، حبيبي نائما".

موهبة فنية خارج مجال الدراسة الأكاديمية

تخرجت الفنانة مى عز الدين من كلية الآداب، ولم تدرس دراسات فنية أكاديمية بأى من المعاهد الفنية، ورغم ذلك أثبتت موهبتها أن الفن لا يشترط معه الدراسة، بل أن الموهبة وحدها تكفى، وأن الفن يتطلب الرغبة فى دخول عالمه أولا.

وفى لقاء تلفزيونى لها أكدت الفنانة مى عز الدين أنها رغم عدم دراستها الفن بشكل اكاديمي إلا أنها تتلمذت من التراث الفنى المصرى على يد أساتذة الدراما والسينما، عادل إمام ومحمود عبد العزيز، وأحمد ذكى، والذين قدموا الكثير من الأعمال الفنية ذات البصمة الكبيرة.