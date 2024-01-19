مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على المتضررين في غزة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشملت المساعدات التي تم توزيعها اليوم الجمعة، خيام وحقائب إيوائية، في شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لتوفير المأوى المناسب للنازحين الذين فقدوا منازلهم نتيجة التصعيد العسكري الأخير.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه المساعدات تأتي في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

وأوضحت الوكالة أن المركز قد قدم مساعدات متنوعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، شملت الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية الأخرى، بقيمة تجاوزت 70 مليون دولار أمريكي.