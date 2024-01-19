19 يناير.. صدام حسين يقصف تل أبيب بصواريخ "الحسين".. وبريطانيا تفصل السودان عن مصر.. و4 زلازل مدمرة تضرب دول العالم.. وحريق يلتهم مركز تجاري في قلب طهران

يوم 19 يناير عبر التاريخ كان يومًا عصيبا في حياة الملايين من البشر حول العالم، بل أن هذه اليوم يمكن أن نطلق عليه يوم الزلازل، حيث كان شاهدًا على 4 زلازل مدمرة ضربت كشمير وباكستان وإندونيسيا وكولومبيا، بالإضافة إلى حريق ضخم التهم أحد أشهر الأبراج وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وفيما يلي نرصد أبرز الأحداث التي شهدها يوم 19 يناير على مدار التاريخ:

1899: الاحتلال البريطاني يقرر فصل السودان عن مصر

في ظل أوضاع مأسوية تحت الاحتلال البريطاني، أعلنت قوات الاحتلال عن فصل السودان عن مصر، والإعلان عن السودان الإنجليزي المصري، وهو الاسم الذي أطلقته سلطات الاحتلال وطل موجود منذ الإعلان عن الانفصال في 1899، وحتى عام 1956، تلك الفترة التي شهدت إرساء أركان الدولة الحديثة في السودان، كما شكلت المشهد السياسي السوداني المعاصر، ولعل قرارات الاحتلال منذ عشرات السنين كانت من بين الأسباب التي مهدت للحرب الأهلية التي أدت لانفصال الجنوب عن السودان في 2011.

1975: زلزال مدمر يضرب كشمير

وفي عام 1975، شهدت المنطقة الحدودية المتنازع عليها في كشمير زلزال مدمر بقوة 6.8 على مقياس ريختر، حيث أثر الزلزال على منطقة حدود كشمير والتبت، وتسبب في مصرع 42 شخص وإصيب 40 وشرد 2500، وشعر بالهزة في نيودلهي في الهند ولاهور وراولبندي في باكستان.

1981: زلزال يقتل 305 أشخاص في إندونيسيا

وفي 1981 شهدت إندونيسيا زلزال مروع وكان مركز الزلزال منطقة إريان، حيث ضرب المنطقة بقوة 6.8 على مقياس ريختر أدى إلى مقتل 305 شخص، فيما سجلت السلطات المحلية نحو 1000 مفقود في الجبال، وتسببت الهزات الأرضية في دفن قرى بأكملها.

1995.. زلزال يضرب جبال الأنديز في كولومبيا

في 19 يناير 1995، وقع زلزال في منطقة سفح جبال الأنديز الشرقية كورديليرا، المعروفة باسم بيديمونتي لانيرو وسط كولومبيا، وسجلت الهزة الأرضية 6.6 درجة على مقياس ريختر، حيث تمزق الصدع العكسي، وسجلت شبكة الزلازل الوطنية الكولومبية 41 هزة ارتدادية.

1991.. صدام حسين يقصف تل أبيب بالصواريخ

وفي 1991، كان العالم على موعد مع مفاجأة كبرى ضمن سلسلة من القصف الذي شنته العراق، بالتزامن مع انطلاق القصف الجوي في حرب الخليج، حيث بدأ القصف العراقي على دولة الاحتلال في يناير1991، حيث شننت راجمات الصواريخ العراقية قصف عنيف على المدن الإسرائيلية وتركز القصف على كل من تل أبيب وحيفا، حيث دكت المدينتين بأكثر من 42 صاروخ سكود.

ويأتي القصف الجوي العراقي على دولة الاحتلال والذي سمي بـ"حملة القصف الجوي في حرب الخليج"، تلك الحرب التي تهدف إلى تفكيك البنية التحتية العسكرية في الكويت، التي كانت آنذاك تحت الاحتلال العراقي، إلا أن الولايات المتحدة كانت في نفس الوقت تعد العدة لتكوين التحالف العسكري الدولي لغزو العراق، حيث بدأ التحالف هجومًا بريًا على العراق في 23 فبراير 1991.

وكانت الصورارخ الباليستية العراقية من نوع "سكود"، والذي أطلق عليه اسم الحسين، وتم تطويره محليًا بهدف زيادة نطاقه، وتسبب في خسائر مباشرة وغير مباشرة، حيث لقي مدنيان إسرائيليان مصرعهما كنتيجة مباشرة للهجمات الصاروخية، فيما قُتل ما بين 11 و74 شخصا من الاستخدام غير الصحيح لأقنعة الغاز، والنوبات القلبية، والتعاطي غير الصحيح لعقار الأتروبين المضاد للمواد الكيميائية. تضرر ما مجموعه 4،100 مبنى ودمر 28 مبنى على الأقل، في مدينة رمات غان التي تكبدت أكبر قدر من الضرر أثناء القصف العراقي على الأراضي المحتلة.

2017.. انهيار برج "بلاسكو" وسط طهران

وفي 19 يناير 2017، انهار برج "بلاسكو"، أحد أكبر المباني التجارية في وسط العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بعدما التهمته نيران حريق ضخم ضخم شب فيه في الساعات الأولى من يوم الخميس الموافق 19 يناير 2017، حيث أتت النيران على البرج المكون من 17 طابقا لينهار بالكامل.

وتسبب الحريق في مصرع العشرات من رجال الإطفاء الذين راحوا ضحية عملية مكافحة الحريق وانهار المبني أثناء تواجدهم داخل المبنى التجاري، حيث أفادت وكالة "إرنا" بأن نحو 200 رجل إطفاء كانوا داخل المبنى، كما أوردت نبأ إصابة أكثر من 28 شخصا، ونقلت "الوكالة أنباء غير مؤكد تفيد بأن 300 شخص بمن فیهم أصحاب المحال التجاریة في مركز "بلاسكو" إلى جانب رجال الإنقاذ حوصروا تحت الأنقاض.