مصرع شاب دهسته سيارة طائشة خلال سباق للسيارات بالفيوم

استمرار لمسلسل سباقات الموت في حصد أرواح الشباب اليوم تلو الآخر، ورغم ملاحقة الشرطة لهم، إلا أنّ هؤلاء الشباب المستهترين يستمرون في هذه سباقات الموت.

وكان آخر هذه السباقات والذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، والذي تسبب في مصرع شاب في حادث مأساوي على «الطريق الدائري بالفيوم »، بالقرب من مدخل قرية «الإعلام» بمركز الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، أثناء خروجه من إحدى الكافيهات بصحبه زوجته وأولاده، حيث صدمته سيارة تسير بسرعه جنونية متسابقة مع سيارة أخرى بميدان عبد المنعم رياض بالطريق الدائري بالقرب من مدخل قريه الإعلام.

وانتقل على الفور، ضباط قسم شرطة الفيوم إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شاب يدعى" أسامة قطب احمد " 38 عاما ومقيم بقرية طبهار التابعة لمركز إطسا.

وفور وقوع هذا الحادث المأساوي فر المشاركين في سباق الموت على الفور، هربًا من تعرضهم للمساءلة القانونية، أو إلقاء الشرطة القبض على أحدهم، تاركين الشاب جثة هامدة والآخر ينزف.

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف على الفور، حيث تم نقل جثة الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وحُرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق. والتي أمرت بسرعه القبض على المتسبب في الحادث.