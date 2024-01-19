أسعار الذهب في مصر.. مستوى قياسي جديد

الجمعة 19/يناير/2024 - 04:03 م

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مع تطورات متسارعة وارتفاعات غير مسبوقة للذهب في مصر ليسجل الجرام 3620 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4137 جنيها.

عيار 21 يسجل 3620 جنيها.

عيار 18 يسجل 3013 جنيها.

عيار 14 يسجل 2413 جنيها.

الجنيه الذهب 28960 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي، ولكنه في طريقه إلى تسجيل أسوأ انخفاض أسبوعي منذ 6 أسابيع، يأتي هذا في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل الأسواق بعد تصريحات أعضاء الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع.

سجل الذهب الفوري ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى في جلستين عند 2030 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2023 دولارا للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2029 دولارا للأونصة.

خلال هذا الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1% حتى الآن وكان قد سجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 2001 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره بداية من جلسة أمس، مستغلا عمليات جني الأرباح على الدولار الأمريكي الذي ارتفاع بشكل كبير هذا الأسبوع.

عدلت الأسواق من توقعاتها تجاه موعد بدء البنك الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد عدد من تصريحات أعضاء البنك التي أكدت على حاجة البنك الفيدرالي لاستمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت لضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام.