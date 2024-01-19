كأس آسيا 2023.. منتخب العراق يعطل كمبيوتر اليابان بانتصار تاريخي

حقق منتخب العراق، اليوم الجمعة، انتصارًا تاريخيًا على اليابان بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.

تقام بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ونجح المنتخب العراقي في تعطيل انتصارات منتخب اليابان الملقب بـ«الكمبيوتر» في كأس آسيا 2023، بعدما قدم مباراة رائعة حيث ظهر أسود الرافدين بشكل مميز طوال دقائق اللقاء.

أنهى منتخب العراق، الشوط الأول من المباراة، متقدمًا بثنائية دون رد، سجلها أيمن حسين في الدقيقتين 5 و45+4.

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب العراقي على تقدمه، إلى أن جاء لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي واتارا إيندو وقلص الفارق لصالح المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز، كتب منتخب أسود الرافدين التاريخ بإلحاق الهزيمة الأولى لمنتخب اليابان في بطولة كأس آسيا بعد مرور 25 عامًا بدون خسارة.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب العراق إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023، بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب اليابان عند 3 نقاط في مركز الوصافة، وحل فيتنام ثالثًا بلا نقاط، فيما يتذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بلا نقاط أيضًا.