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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فعل مهين.. مسئول أممي يكشف فضيحة إنسانية جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

المعتقلين الفلسطينيين
المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة
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اتهم مسئول في ميدان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إسرائيل، بالتعامل السيئ تجاه المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب رويترز.

وأفاد أجيت سونجاي، الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه قابل رجالًا تم اعتقالهم لفترات تصل إلى أسابيع، حيث تعرضوا للضرب وتعصيب الأعين، وأطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات.

وأشار سونجاي إلى أن عدد المعتقلين منذ بداية العملية العسكرية في غزة ليس واضحًا، ولكنه يقدر بالآلاف.

وأوضح سونجاي أن هناك تقارير تشير إلى إطلاق سراح بعض المعتقلين بعدما احتجزتهم القوات الإسرائيلية فى أماكن مجهولة  لمدة تتراوح بين 33 و55 يوما، ولكنهم كانوا يرتدون الحفاضات دون وجود ملابس مناسبة للظروف الجوية الباردة.

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