عبدالرحيم كمال يوجه رساله لمحمد صلاح: "أنت أهم من كل الكؤوس"

دعم الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، وذلك بعد حملة الهجوم التى طالت اللاعب، منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الحالية.

ونشر كمال على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، رسالة دعم إلى اللاعب محمد صلاح قال فيها "عزيزى محمد صلاح، أنت الأفضل والأمهر والأهم فى تاريخنا الرياضى".

وتابع "التعامل مع العظماء لا يكون بالقطعة أو المباراه ولا الدقيقة، قدمت ما لن يقدمه غيرك، وستقدم ما لم يقدمه غيرك، حفظك الله كابتن مصر، وأفضل لاعبينا ولاعبى العرب وأفريقيا، وواحد من أساطير الكره العالميه، خد وقتك وعد إلى كامل لياقتك، أنت أهم من كل الكؤوس".

أزمات "مو" مع الجمهور المصرى



يمر اللاعب محمد صلاح "مو" مع الجمهور المصرى بالكثير من الازمات، بداية من تأخره فى دعم القضية الفلسطينية، إلى جانب طريقة الدعم التى وصفها الكثير بالخاذلة، حيث جاءت عباراته وسطية للطرفين وغير حاسمه.

مستوى المنتخب يخالف فريقه الانجليزي

تعرض "مو" إلى هجمه شرسة من الجمهور المصرى بعد مستواه المتخاذل فى المباراة الأولى للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تعادل فيها منتخب مصر مع نظيرة الموزمبيقي فى اللحظات الأخيرة.

مباراة غانا وإتهامات بإدعاء الإصابة

بعد إصابة اللاعب محمد صلاح أمس أثناء لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره الغانى، وتعرض بعدها لحملة من التشكيك من الجمهور حول التمارض وإدعاء الإصابة.

ومن المقرر أن يشارك الكاتب عبدالرحيم كمال فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور، عمر الشناوى، والإخراج بيتر ميمى.

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